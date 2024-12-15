ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Чечня вновь под прицелом беспилотников
Второй удар по чеченской столице за неделю: местные жители сообщают о взрывах, целями могли стать база ОМОН и воинская часть
Чечня вновь под прицелом беспилотников
Украинский военнослужащий запускает БПЛА / Фото: Reuters / Others
15 декабря 2024 г.

В ночь на 15 декабря Грозный снова подвергся атаке украинских беспилотников. Местные жители сообщают о звуках стрельбы и взрывов. По информации телеграм-каналов, целями атаки предположительно были база ОМОН и воинская часть.

Министерство обороны РФ отчиталось о перехвате 15 украинских дронов в Белгородской и Курской областях, а также над Черным морем, однако ситуация в Чечне в сводке не упоминалась.

Предыдущая атака на Грозный произошла 12 декабря. Тогда, по словам Рамзана Кадырова, беспилотник нанес удар по зданию спецполка полиции, в результате чего четверо силовиков получили ранения. Телеграм-каналы опубликовали кадры взрыва и фотографии повреждений здания второго полка МВД по Чечне, на которых видна пробитая крыша.

На удары со стороны Украины глава Чечни отвечает резкими заявлениями. В ответ на октябрьскую атаку дрона по РУС в Гудермесе Рамзан Кадыров распорядился убивать украинских военных без взятия в плен и усилить боевые действия. «В Чечне не позволят Киеву шутить таким образом», — заявил тогда глава республики, хотя впоследствии отменил свой приказ.

Ранее Кадыров также объявил о намерении использовать пленных украинских военных в качестве живого щита на крышах стратегических объектов в Грозном.

До декабрьских инцидентов атаке беспилотников подвергся Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе в конце октября, где в результате удара загорелась крыша здания.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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