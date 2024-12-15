Сторонники режима Асада, причастные к военным преступлениям и нарушениям прав человека, будут арестованы и привлечены к ответственности, если попытаются бежать в Германию. Об этом в воскресенье сообщила министр иностранных дел Анналена Бербок в интервью Bild am Sonntag.

«Если кто-либо из палачей Асада думает о бегстве в Германию, могу сказать одно: мы привлечем всех виновных в преступлениях режима к ответственности по всей строгости закона», — подчеркнула Бербок. Она также отметила важность сотрудничества международных органов безопасности и разведки в этом вопросе.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер добавила, что Германия усилила пограничный контроль и продолжает демонстрировать приверженность жесткому преследованию военных преступлений.

«Мы тщательно следим за ситуацией. Если приспешники террористического режима Асада попытаются найти убежище в Германии, они должны знать, что мало где их преступления наказываются так же строго, как у нас. Это должно их остановить», — заявила Фезер.

После свержения режима Асад бежал в Россию. Стремительное наступление группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) привело к захвату ключевых городов Сирии всего за две недели.

Большинство высокопоставленных чиновников, сотрудников спецслужб и тюремных охранников режима Асада скрылись, некоторые пытаются сбежать в соседние страны или Западную Европу, надеясь избежать правосудия.