Жителей населенных пунктов Курской области, возвращенных под контроль России, планируют эвакуировать, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Он отметил, что за последнюю неделю российские военные восстановили контроль над селами Плехово, Дарьино и Новоивановка в Суджанском районе.

«Сейчас необходимо совместно с военнослужащими, спасателями, медиками и волонтерами эвакуировать жителей, которые долгое время находились в тяжелых условиях», — написал он в своем телеграм-канале.

Украинские военные вошли в Курскую область 6 августа, бои продолжаются до сих пор. Бывший губернатор Алексей Смирнов сообщал, что ВСУ заняли 28 населенных пунктов, из которых эвакуации подлежали около 180 тыс. человек. При этом 121 тыс. жителей покинули регион самостоятельно.

Ранее в ноябре эвакуированные жители региона устраивали митинги, требуя разъяснений от властей по вопросам выплат, получения жилищных сертификатов и условий дальнейшего проживания. Спустя несколько недель Алексей Смирнов подал в отставку, а его преемником стал Хинштейн. В Кремле смену губернатора объяснили необходимостью оперативного кризисного управления.