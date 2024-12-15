В результате израильского авиаудара по лагерю Нусейрат в центральной части Газы погиб палестинский журналист Ахмед Аллух, а также пять сотрудников гражданской обороны. Аллух, работавший оператором для «Аль-Джазиры» и других медиа, был убит в воскресенье во время удара по посту гражданской обороны, сообщили медики и местные журналисты.

Аллух стал третьим журналистом, погибшим в Газе за последние сутки. По данным Al Jazeera Arabic, в момент гибели он находился на работе, носил пресс-жилет и шлем. Его доставили в больницу Аль-Акса в Дейр-эль-Балах. С начала конфликта в октябре 2023 года Аллух освещал события, сотрудничая с командами гражданской обороны.

«Еще один трагический день для палестинцев, спасателей, журналистов. Сколько еще раз мы будем сообщать о гибели наших коллег?» — сказала репортер Al Jazeera Хинд Хоудари.

Среди погибших также начальник службы гражданской обороны в Нусейрате Недаль Абу Хджайер. Представитель службы назвал удар «прямым попаданием» и подчеркнул, что сотрудники гражданской обороны выполняли гуманитарные задачи.

Израильская армия заявила, что проверяет инцидент. По последним данным Минздрава Газы, с 7 октября 2023 года израильские силы убили 44 976 палестинцев.