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Норвегия укрепляет ВМС Украины
Норвегия направит $242 млн на укрепление военно-морских сил Украины, защиту побережья и сдерживание российского флота в Черном море
Норвегия укрепляет ВМС Украины
Норвегия выделяет $242 млн на развитие морских сил Украины / Фото: ВМС Украины / Others
16 декабря 2024 г.

Норвегия выделяет $242 млн на развитие военно-морских сил Украины и обеспечение безопасности в Черном море, заявило правительство в понедельник.

По словам премьер-министра Йонаса Гара Стёре, эти меры необходимы для защиты украинского населения и инфраструктуры от атак Черноморского флота России, а также для обеспечения безопасного экспорта зерна и другой продукции, являющейся важным источником дохода для Киева.

«Это вклад в защиту Украины и укрепление ее оборонного потенциала», — подчеркнул Стёре.

Средства будут направлены в Коалицию по морскому потенциалу, созданную Норвегией и Великобританией для модернизации украинских ВМС. Поддержка включает инновационные технологии, обучение солдат и оборудование для операций по разминированию.

Министр обороны Бьорн Арильд Грам добавил, что предоставленные системы повысят способность украинских сил обнаруживать и обезвреживать мины вдоль побережья. Часть помощи будет представлять собой пожертвования норвежских вооруженных сил, а также закупку нового военного оборудования у ВПК для передачи Украине.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее призвал союзников увеличить помощь Украине, чтобы укрепить ее позиции на фоне возможных переговоров с Россией.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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