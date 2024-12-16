В Иране разворачивается масштабный энергетический кризис. Несмотря на обладание вторыми по величине запасами природного газа в мире, страна вынуждена закрывать школы и государственные учреждения из-за нехватки топлива для отопления и выработки электроэнергии.

«Мы призываем всех снизить температуру в своих домах как минимум на два градуса», — заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в коротком телевизионном обращении.

В минувшие выходные власти объявили о закрытии школ и госучреждений в северных провинциях Гилан, Голестан и Ардебиль, а также в Альборзе к западу от Тегерана «из-за холодной погоды и необходимости управления потреблением топлива». Ограничительные меры продолжат действовать в ближайшие дни.

Сообщается, что аналогичные решения из-за холодов были приняты в нескольких других провинциях, включая Тегеран и Мазандаран на севере, Керманшах на западе, Казвин в центральной части и Южный Хорасан на востоке. Внезапные отключения электроэнергии уже вызвали недовольство граждан.

По данным полуофициального агентства Mehr News, в субботу потребление газа в жилом секторе Ирана достигло рекордного уровня, превысив 600 млн кубометров. Для поддержания выработки электроэнергии властям приходится использовать мазут, что приводит к опасному загрязнению воздуха в крупных городах.

В Тегеране, где проживает более 10 млн человек, все правительственные учреждения, университеты и школы ранее были закрыты из-за критического уровня загрязнения воздуха. Обучение проводится в онлайн-формате. При этом банки, жизненно важные государственные службы и медицинские центры продолжают работу.

В стране с населением более 85 млн человек суровые зимы ежегодно вызывают резкий рост потребления газа и обнажают уязвимости энергетической инфраструктуры. Для сохранения поставок властям часто приходится отключать электроснабжение промышленных предприятий в холодные месяцы.