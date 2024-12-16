ПОЛИТИКА
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Стрельба в христианской школе США
При стрельбе в христианской школе Abundant Life в Мэдисоне погибли три человека. Трагедия произошла за неделю до рождественских каникул
Стрельба в христианской школе США
Стрельба в христианской школе Abundant Life штата Висконсин / Фото: AP / Others
16 декабря 2024 г.

В понедельник в 10:57 по местному времени полиция Мэдисона получила сообщение о стрельбе в христианской школе Abundant Life. По первоначальной информации начальника местной полиции, число жертв стрельбы в учебном заведении составило пять человек, включая самого нападавшего.

Позднее полиция Мэдисона скорректировала данные о погибших в частной христианской школе: три человека вместо ранее заявленных пяти.

«Зафиксировано множество пострадавших. Расследование продолжается. Дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления», — говорится в сообщении начальника полиции Шона Барнса.

Полиция продолжает проводить дополнительный осмотр здания и транспортных средств. Район вокруг школы оцеплен, движение по нескольким дорогам перекрыто.

Abundant Life Christian School — учебное заведение, обучающее детей с подготовительного по 12 класс. По данным сайта школы, в ней учатся около 390 учеников из 200 семей округа Дейн. Школа должна была закрыться на рождественские каникулы после этой недели.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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