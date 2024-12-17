В Пентагоне сообщили, что северокорейские войска впервые приняли участие в боевых действиях на стороне России в Курской области и понесли потери убитыми и ранеными. Об этом заявил генерал-майор Пэт Райдер, добавив, что точных данных о численности жертв пока нет.

Главное управление разведки Украины подтвердило участие северокорейских подразделений, указав на «значительные потери». По данным ГУР, только 14 и 15 декабря северокорейцы потеряли не менее 30 человек во время атак на украинские позиции в районах населенных пунктов Плехово, Ворожба и Мартыновка.

Сообщения о столкновениях ранее появились в пророссийских военных телеграм-каналах, где утверждалось, что северокорейские военные участвовали в захвате Плехово. Некоторые из них настаивали, что основную роль сыграли российские силы. В официальных сводках Минобороны РФ о северокорейцах не упоминалось.

Украинские СМИ писали, что первое столкновение с участием КНДР произошло 14 декабря в районе Суджи. Северокорейцам оказывали поддержку российские войска, но атака была отражена.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и разведка Южной Кореи заявляли о переброске до 12 тыс. северокорейских военных в помощь России. Bloomberg сообщал, что КНДР может направить до 100 тыс. солдат, а CNN писало о северокорейских советниках в Мариуполе и восточной части Харьковской области.

Укрепление сотрудничества между Россией и Северной Кореей началось после визита Владимира Путина в Пхеньян. Тогда стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее взаимную военную помощь.