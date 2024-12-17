17 декабря 2024 г.
Иран планирует возобновить работу посольства в Дамаске, как только будут обеспечены «необходимые условия», включая безопасность сотрудников и охрану здания. Об этом сообщил во вторник представитель МИД Ирана Исмаил Бакаи.
Он уточнил, что подготовительные работы уже ведутся и будут ускорены, как только позволит ситуация.
Посольство было временно закрыто после взятия сирийской столицы вооруженной оппозицией и свержения режима Башара Асада.
Ранее в понедельник посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари заявил, что сотрудники миссии на время были переведены в Бейрут, поскольку здание посольства якобы находится под риском разграбления.