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Куда делось посольство Ирана в Дамаске?
В МИД Ирана заявили, что посольство в Сирии возобновит работу, когда сложатся «необходимые условия»
Куда делось посольство Ирана в Дамаске?
Фото: Reuters / Others
17 декабря 2024 г.

Иран планирует возобновить работу посольства в Дамаске, как только будут обеспечены «необходимые условия», включая безопасность сотрудников и охрану здания. Об этом сообщил во вторник представитель МИД Ирана Исмаил Бакаи.

Он уточнил, что подготовительные работы уже ведутся и будут ускорены, как только позволит ситуация.

Посольство было временно закрыто после взятия сирийской столицы вооруженной оппозицией и свержения режима Башара Асада.

Ранее в понедельник посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари заявил, что сотрудники миссии на время были переведены в Бейрут, поскольку здание посольства якобы находится под риском разграбления.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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