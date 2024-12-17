После завершения заседания Центрального совета правящей Партии справедливости и развития (АК Рarti) под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, официальный представитель партии Омер Челик выступил с важными заявлениями о ситуации в Сирии.

«Ситуация в Сирии и секторе Газа остается в центре нашего внимания. 61-летний режим Баас рухнул в считанные дни, — заявил Челик, отметив возобновление работы турецкого посольства в Дамаске после 12-летнего перерыва.

Особое внимание Челик уделил вопросу Голанских высот. «Израиль оккупирует Сирию. Действия Израиля — это оккупация территории другой страны. Это незаконная оккупация, действия Израиля не имеют ничего общего с безопасностью. Соглашение о разъединении сил 1974 года остается в силе. В Сирии не государство рухнуло, а режим. Все действия Израиля противоречат международному праву, — отметил политик.

Челик опроверг обвинения в поддержке группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ). «Утверждения некоторых кругов о том, что Турция стоит за действиями ХТШ, полностью неверны. Мы хотели остановить кровопролитие в Сирии. Все наши усилия направлены на прекращение кровопролития, — заверил Челик.

По его словам, сирийцы продемонстрировали стремление к мирной жизни. «Они захватили танк и разместили на нем фрукты и овощи. Это показывает, что сирийцы хотят нормальной, цивилизованной жизни, — считает представитель правящей партии.

Представитель АК Рarti подчеркнул необходимость формирования инклюзивного правительства в Сирии. «Сирия не является чьим-то полем для игр. Террористическим организациям, захватившим территории различных общин внутри Сирии, необходимо быть ликвидированными, — заявил Челик.

Касаясь визита главы Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагима Калына в Дамаск, Челик отметил, что в настоящее время ХТШ «пользуется уважением большинства сирийского народа». «Встреча с лидером ХТШ — это уважение к воле народа. MİT по своей природе контактирует со всеми. Силы, которые сирийский народ считает легитимными, легитимны и для нас, — резюмирвал визит главы разведки Челик.