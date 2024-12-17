На одной из подмосковных дач сейчас, вероятно, сидит человек, еще недавно контролировавший целое государство. Башар Асад — последний из династии, правившей Сирией 54 года, пытается осмыслить, как его режим рухнул буквально за считанные дни. В своем убежище он, возможно, уже понял горькую истину: даже в России он никогда не будет чувствовать себя в безопасности.

Крах наступил стремительнее, чем кто-либо мог предсказать. Судя по всему, сам Асад оказался наименее готовым к такому повороту событий. Когда стало ясно, что его режиму пришел конец, он бежал из Сирии, не предупредив даже ближайших родственников. Первым пунктом назначения должен был стать Дубай — город, где уже обосновались некоторые члены его семьи. Но ОАЭ, как ключевой союзник Запада, могли оказаться под слишком сильным давлением: принять диктатора означало бы не только испортить отношения с международным сообществом, но и рисковать необходимостью в будущем выдать его для суда за военные преступления.

С закрытым путем в Дубай варианты Асада быстро сократились до единственного — России. Годами Москва была его самым надежным покровителем, поддерживая режим как военной силой, так и дипломатическим прикрытием. Однако даже этот последний оплот не стоит принимать как данность.

Бегство было хаотичным и отчаянным. В заявлении, опубликованном в Telegram и якобы принадлежащем бывшему сирийскому президенту, он признает, что сирийские войска оставили свои позиции, пока сам он искал убежища на российской базе в Латакии. Его описание осады на авиабазе Хмеймим, которая подверглась «интенсивным атакам дронов», подчеркивает полный развал его сил и отчаянные обстоятельства, вынудившие Россию организовать его «немедленную эвакуацию». Несмотря на его уверения, что «ни в какой момент... я не рассматривал возможность уйти в отставку или искать убежища», неспособность поддержать связь даже с собственным премьер-министром во время падения Дамаска демонстрирует его полную потерю власти.

Сейчас, находясь в России, Асад может чувствовать временное облегчение, но его долгосрочные перспективы далеки от безоблачных. В свои 59 лет он может нуждаться в круглосуточной защите еще несколько десятилетий. Любой потенциальное будущее правительство может увидеть в выдаче Асада простой способ наладить отношения с международным сообществом.

История предоставляет четкий прецедент подобного развития событий. После падения режима Слободана Милошевича в Сербии новое правительство, стремясь восстановить связи с Европейским союзом, согласилось экстрадировать его в Гаагу. ЕС сделал сотрудничество с международным трибуналом условием для вступления Сербии в союз – и внезапно «пропавшие» военные преступники стали находиться один за другим.

Для России военное присутствие в Сирии — краеугольный камень ее глобального влияния. Авиабаза Хмеймим, которую Россия арендовала на 49 лет в 2017 году, позволяет ей проецировать силу на весь Ближний Восток и Северную Африку. База в Тартусе, построенная еще в советскую эпоху, поддерживает военно-морские операции в Восточном Средиземноморье и укрепляет претензии России на статус глобальной державы. По данным ТАСС, российские власти уже ведут переговоры с новым руководством Сирии о сохранении этих баз.

Если новое сирийское правительство гарантирует России доступ к базам, у Москвы может не остаться причин продолжать защищать Асада. Более того, его выдача для суда — после стабилизации ситуации — может стать практичным шагом для укрепления отношений с новым руководством в Дамаске при сохранении российского влияния в регионе.

Режим Асада стал причиной гибели сотен тысяч сирийцев. Миллионы были вынуждены бежать из страны. Судя по стремительному наступлению повстанцев, свергнувших этого кровавого тирана, значительная часть населения испытывает к нему глубокую ненависть — и эта ненависть не исчезла в момент его бегства из президентского дворца.

Асад причинил многим столько страданий, что его враги неизбежно будут искать его, где бы он ни прятался. Теперь, когда он больше не контролирует рычаги власти, ни его солдаты, ни его офицеры разведки не будут стоять на страже. Ему требовалась страна, которая не просто согласится его принять, но будет достаточно сильной и устойчивой, чтобы защитить его. Даже горы денег, которые он предположительно вывез из Сирии, не гарантируют его безопасность.

В московской «золотой клетке» бывший диктатор может прожить еще долго, но это пребывание будет на птичьих правах: каждый день Асад будет осознавать шаткость своего положения — его судьба полностью зависит от политических ветров, которые могут измениться в любую минуту. Спокойного сна у него уже не будет никогда.