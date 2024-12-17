Новый год вносит свои коррективы даже в отношения Москвы и Киева. Россия и Украина ведут переговоры о самом масштабном за все время войны обмене военнопленными, но пока соглашение не достигнуто. Об этом 17 декабря сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она уточнила: российская сторона направила Украине два списка: один включает 900 имен, другой — 600. Москва готова обменять этих украинцев на такое же количество российских военнопленных, находящихся у Киева. «Переговоры по этому вопросу ведут военные представители», — добавила омбудсмен.

При этом обе стороны договорились о взаимной отправке посылок с теплой одеждой и письмами для своих военнопленных в канун Нового года.

27 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности Москвы провести крупнейший обмен пленными с Украиной. По ее словам, Россия предложила передать 630 украинских военных на паритетной основе. Несколько дней спустя Москалькова опубликовала список с фамилиями этих пленных, указав, что они содержатся в России более года.

Однако позже Захарова отметила, что Киев якобы отказался забирать большинство своих военных, согласившись лишь на 279 имен из списка. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что украинское руководство готово обменивать только членов «националистических батальонов» и иностранных наемников.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отверг российские обвинения, назвав их надуманными. Офис президента Украины тоже опроверг получение подобных инициатив. Лубинец также обвинил РФ в отказе предоставить списки военнопленных для обмена.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия согласилась на масштабный обмен пленными к Рождеству, но Украина якобы отклонила это предложение. В Киеве опровергли слова Орбана.

Последний обмен пленными между РФ и Украиной состоялся 18 октября по формуле «95 на 95» при посредничестве ОАЭ. Самый крупный обмен произошел в январе — «195 на 195». С 2022 года стороны провели более 45 обменов.