Глава Римско-католической церкви рассказал в своих мемуарах о предотвращенном покушении на него во время поездки в Ирак в 2021 году. Это был первый визит понтифика в эту страну.

«Почти все советовали мне отказаться от этой поездки», — пишет Франциск в автобиографии о своей поездке в Ирак.

Отрывки из книги, которая должна появиться на прилавках в следующем месяце, были опубликованы во вторник в итальянской газете Corriere della Sera.

По его словам, британская разведка предупредила иракские власти о готовившемся в Мосуле нападении смертника, а также о фургоне, направлявшемся туда с той же целью.

Несмотря на угрозы, Франциск продолжил свой маршрут, посетив разрушенные церкви Мосула и проведя молитву с христианами, пострадавшими от действий ДАЕШ. Позже ему сообщили, что иракская полиция нейтрализовала злоумышленников.

«Иракская полиция перехватила их и заставила взорваться», — вспоминает понтифик.