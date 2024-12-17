ПОЛИТИКА
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Папу Франциска чуть не взорвали в Ираке
Понтифик поделился в своей автобиографической книге о том, как едва не был взорван во время визита в Мосул в 2021 году
Папу Франциска чуть не взорвали в Ираке
Фото: Reuters / Others
17 декабря 2024 г.

Глава Римско-католической церкви рассказал в своих мемуарах о предотвращенном покушении на него во время поездки в Ирак в 2021 году. Это был первый визит понтифика в эту страну.

«Почти все советовали мне отказаться от этой поездки», — пишет Франциск в автобиографии о своей поездке в Ирак.

Отрывки из книги, которая должна появиться на прилавках в следующем месяце, были опубликованы во вторник в итальянской газете Corriere della Sera.

По его словам, британская разведка предупредила иракские власти о готовившемся в Мосуле нападении смертника, а также о фургоне, направлявшемся туда с той же целью.

Несмотря на угрозы, Франциск продолжил свой маршрут, посетив разрушенные церкви Мосула и проведя молитву с христианами, пострадавшими от действий ДАЕШ. Позже ему сообщили, что иракская полиция нейтрализовала злоумышленников.

«Иракская полиция перехватила их и заставила взорваться», — вспоминает понтифик.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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