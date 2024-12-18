Несмотря на стремление избранного президента США Дональда Трампа скорейшим образом закончить российско-украинскую войну, Киев не планирует приостанавливать боевые действия ради переговоров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости», — сказал Зеленский в интервью для Le Parisien. Он подчеркнул, что заморозка конфликта или слишком быстрые договоренности с Россией несут серьезные риски.

Кроме того, Зеленский отметил, что у Трампа пока нет полного доступа к секретной информации о войне, включая разведывательные данные и материалы Пентагона.

«Когда он будет там (в Белом доме), мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации, — пояснил он. — Мы будем строить отношения с новой администрацией, это будет нашим приоритетом. Соединенные Штаты были и остаются нашим ведущим донором в этой войне», — заявил он, отметив, что уверен в поддержке США и впредь.

7 декабря в Париже Зеленский и Трамп провели встречу. По данным Reuters, Трамп подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня и начала мирных переговоров, однако не представил четкого плана урегулирования. Это вызвало обеспокоенность в Киеве. Тем не менее, Трамп заявил, что Россия должна готовиться к завершению конфликта, так как несет большие потери и проигрывает. Он также отметил, что Зеленский заинтересован в скорейшем завершении войны.

Трамп официально вступит в должность 20 января 2025 года. Ранее он неоднократно обещал быстро завершить конфликт в Украине. По информации Reuters, его советники рассматривают несколько сценариев завершения войны. Один из вариантов, предложенный Китом Келлогом, предполагает заморозку боевых действий и отказ Украины от вступления в НАТО на ближайшие 10 лет, чтобы вынудить стороны возобновить переговоры.

Еще один сценарий, разработанный вице-президентом Джей Ди Вэнсом, включает создание демилитаризованной зоны по линии фронта и сохранение нейтрального статуса Украины. Ричард Гренелл — другой советник Трампа — предложил концепцию «автономных зон» и также выступил против приглашения Украины в альянс.