Переговоры о прекращении огня в Газе снова приблизились к финишной прямой, несмотря на месяцы безрезультатных переговоров. Источники CNN, близкие к переговорам в Дохе, назвали текущие сигналы «позитивными и обнадеживающими». Ожидается, что директор ЦРУ Уильям Бернс прибудет в Катар в ближайшие дни, чтобы способствовать окончательному согласованию условий.

Израильские СМИ накануне сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Палестины Махмуд Аббас отправились в Каир для подписания сделки. Однако канцелярия Нетаньяху вскоре опровергла сообщения о поездке в Каир для участия в переговорах.

Пресс-секретарь премьера отметил, что глава правительства не находится в египетской столице, несмотря на предположения о его визите, которые кратковременно вызвали надежду на скорое завершение 14-месячного конфликта.

В то же время египетские источники CNN подтвердили, что переговоры продолжаются «‎в позитивной атмосфере»‎. Главный вопрос — ХАМАС требует от США и других посредников дать гарантии, что Израиль будет выполнять условия будущих договоренностей. Палестинцы опасаются, что Тель-Авив может нарушить условия перемирия после прихода в Белый дом Дональда Трампа — именно поэтому ХАМАС не торопится заключать сделку с Нетаньяху, чтобы не обмануться после.

Как выглядит план перемирия?

На столе по-прежнему трехэтапный план прекращения огня, предложенный еще в мае президентом США Джо Байденом. Он предусматривает прекращение боев на шесть недель, частичный вывод израильских войск из Газы и обмен израильских заложников на сотни палестинских заключенных.

Однако стороны пока не достигли консенсуса относительно израильского контроля над Филадельфийским коридором, что остается одной из главных точек спора.

По сообщениям израильских СМИ, ХАМАС 17 декабря предоставил списки живых заложников, которых палестинская сторона готова передать на первом этапе сделки.

Прогресс на переговорах не мешает Израилю продолжать наносить авиаудары по Газе. В ночь на 18 декабря израильские танки в очередной раз обстреляли лагерь беженцев в Аль-Маваси, который ранее сами же военные Израиля обозначили как «безопасную зону‎»‎.