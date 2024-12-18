ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Алиев: Татарстан — первый инвестор в Карабахе
Президент Азербайджана рассказал, какое зарубежное предприятие первым инвестировало в освобожденный Карабах
Алиев: Татарстан — первый инвестор в Карабахе
Фото: пресс-служба раиса Республики Татарстан / Others
18 декабря 2024 г.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Татарстан стал первым зарубежным инвестором в освобожденном Карабахе.

«Есть инвестиционные проекты. Первый, кстати, инвестиционный проект, был осуществлен Татарстаном. Это сервисный центр КАМАЗ в Джебраильском районе, который был открыт руководителем Татарстана [Рустамом Миннихановым] и мной», — заявил Алиев в интервью российским агентствам, отвечая на вопрос о развитии освобожденных территорий.

В июне 2023 года был открыт центр обслуживания, созданный при участии ПАО «КАМАЗ». Проект был реализован совместным российско-азербайджанским предприятием — «Автолизинг Азербайджан».

«Так что мы и инвестиций ждем, и подрядчикам тоже будем рады», — добавил азербайджанский президент.

Алиев также рассказал, что в эти дни Баку принимает делегацию из Татарстана, в ходе мероприятий он встречался в татарским лидером.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us