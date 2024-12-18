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Сколько солдат КНДР погибли в Курской области?
Американский чиновник назвал масштабы потерь в северокорейских войсках после столкновений с ВСУ
Сколько солдат КНДР погибли в Курской области?
Фото: KCNA / Others
18 декабря 2024 г.

В Курской области были ранены или погибли «пара сотен» северокорейских солдат, присоединившихся к войскам РФ в войне с Украиной. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного чиновника. По его данным, военные из КНДР столкнулись с большими потерями из-за отсутствия боевого опыта. Однако точное количество погибших собеседник агентства назвать не смог.

Впервые на официальном уровне в США о потерях среди северокорейских военных сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер — 16 декабря. По его словам, солдаты КНДР начали участвовать в боях за неделю до этого, действуя в совместных с ВС РФ и самостоятельных операциях. Однако точных данных о потерях северокорейцев у Райдера также не оказалось.

Владимир Зеленский заявил, что украинские военные и спецслужбы в данный момент «выясняют полную информацию о реальных потерях российских подразделений, к которым привлечены еще и корейцы».

По данным разведок Украины, Южной Кореи и США, Пхеньян в октябре отправил в Россию до 12 тыс. военных, которых разместили в Курской области. Часть региона с августа удерживается силами ВСУ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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