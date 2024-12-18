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Катастрофа Черного моря: пляж из мазута на 50 км
Линия побережья, загрязненная мазутом после крушения двух танкеров, за последние сутки увеличилась в полтора раза
Катастрофа Черного моря: пляж из мазута на 50 км
Фото: соцсети / Others
18 декабря 2024 г.

Почти 50 км побережья Черного моря загрязнены мазутом после катастрофы, случившейся с двумя нефтяными танкерами в Керченском проливе на прошлой неделе. Согласно сообщению МЧС России за предыдущий день, за сутки полоса загрязнения увеличилась почти на 50%. Для ликвидации последствий аварии на месте работают более тысячи человек и более ста единиц техники.

Экологи предупреждают, что загрязнение может затронуть до 100 км побережья, если не будут своевременно приняты меры для откачки мазута с затонувших танкеров. Greenpeace назвала инцидент крупнейшей техногенной экологической катастрофой Черного моря в истории.

В социальных сетях распространяются видео местных жителей, сообщающих, что к 18 декабря разлив мазута достиг центрального пляжа Анапы. Очевидцы замечают крупные пятна мазута и резкий запах.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение 15 декабря в результате шторма. Greenpeace оценивает объем разлива мазута в более 4,2 тыс. кубометров. Власти Краснодарского края сообщили, что разлив мазута затронул территорию от поселка Весёловка до станицы Благовещенской в Анапе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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