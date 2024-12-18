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Архипелаг террора Асада
Международные следователи нашли массовые захоронения жертв режима Асада, где может находиться более 100 000 замученных и убитых с 2013 года
Архипелаг террора Асада
Массовое захоронение в Надже / Фото: Reuters / Others
18 декабря 2024 г.

Международный прокурор по военным преступлениям Стивен Рапп заявил об обнаружении свидетельств массовых убийств в Сирии после посещения двух мест захоронений близ Дамаска в городах Кутейфа и Наджа.

«Мы действительно не видели ничего подобного со времен нацистов», — заявил Рапп, ранее возглавлявший трибуналы по военным преступлениям в Руанде и Сьерра-Леоне.

По данным Международной комиссии по пропавшим без вести, в Сирии может существовать до 66 неподтвержденных мест массовых захоронений. Более 150 000 человек считаются пропавшими без вести, согласно данным международных и сирийских организаций.

Местные жители, проживающие рядом с бывшей военной базой в Кутейфе и кладбищем в Надже, рассказали о регулярном прибытии рефрижераторов с телами, которые сбрасывались в длинные траншеи, вырытые бульдозерами.

«Могилы готовились организованно — грузовик приезжал, разгружал свой груз и уезжал. С ними были машины службы безопасности, и никому не разрешалось приближаться», — рассказал Абб Халид, работающий фермером рядом с кладбищем Наджа.

Спутниковые снимки, проанализированные Reuters, показывают, что масштабные земляные работы начались в этом месте между 2012 и 2014 годами и продолжались до 2022 года. На снимках видны экскаватор, большие траншеи и три-четыре крупных грузовика.

По словам Раппа, в этой системе убийств были задействованы тысячи людей: «От тайной полиции, которая похищала людей с улиц и из домов, до тюремщиков и следователей, которые морили их голодом и пытали до смерти, до водителей грузовиков и бульдозеров, которые прятали их тела».

После мрачной находки команды «Белых касок» приступили к охране места захоронения и извлечению останков для возможных судебных процессов и привлечения виновных к ответственности. Обнаружение массового захоронения является частью продолжающихся поисково-спасательных работ в Сирии после падения режима партии Баас 8 декабря.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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