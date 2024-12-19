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Сирийцы возвращаются домой
После падения режима Башара Асада в свои дома вернулись 250 000 человек, включая 100 000 беженцев из-за границы
Сирийцы возвращаются домой
Сирийский мальчик празднует падение режима Асада / Фото: Reuters
19 декабря 2024 г.

Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что после падения режима Башара Асада в Сирию вернулись 250 000 человек. Из них 100 000 — сирийцы, ранее проживавшие за пределами страны.

В заявлении организации говорится, что с начала гражданской войны в 2011 году в Сирии произошли масштабные разрушения. Более 6 млн сирийцев покинули страну. Еще 5,5 млн стали внутренне перемещенными лицами.

Сейчас 17 млн человек продолжают нуждаться в гуманитарной помощи. При этом 90% населения живет за чертой бедности. Тысячи сирийских беженцев начали возвращаться домой. Другие оценивают, насколько безопасны условия для их возвращения.

Генеральный директор МОМ Эми Поуп, находясь в Сирии, подтвердила, что ООН будет предоставлять жизненно важную поддержку. Она подчеркнула, что приоритетом остается удовлетворение гуманитарных потребностей, восстановление и стабилизация.

«Это момент большой надежды. Историческая возможность для сирийского народа, пережившего 14 лет разрушительного конфликта. Международное сообщество должно помочь им восстановить свои жизни», — заявила Поуп.

Она сообщила, что группы МОМ уже развернуты в Дамаске. Страны-доноры и дипломатические миссии призваны мобилизовать ресурсы для поддержки возвращающихся беженцев.

Рема Джамус Имсейс, директор УВКБ по Ближнему Востоку, отметила, что к июню 2025 года ожидается возвращение около одного миллиона сирийцев. Организация работает над созданием условий для их безопасного возвращения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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