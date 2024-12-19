Турция призывает международное сообщество к единству и справедливости в вопросе восстановления Сирии, пострадавшей от войны. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на 11-м саммите «Исламской восьмерки» (D-8) в Каире.

«К сожалению, перед лицом растущих конфликтов, кризисов и войн институты, ответственные за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, не выполняют свои обязанности», — заявил Эрдоган.

Говоря о ситуации в Сирии после падения режима Асада, турецкий лидер призвал к солидарности в восстановлении страны, пострадавшей от 13 лет гражданской войны. «Народу Сирии необходимы единство и помощь в восстановлении разрушенной войной страны. Как их соседи и братья, мы стараемся внести свой вклад в эти усилия», — пояснил он.

Президент подчеркнул, что конечная цель — мир и сосуществование в Сирии. «Построение Сирии, свободной от терроризма, где все религиозные, конфессиональные и этнические группы живут бок о бок в мире — это наше самое искреннее ожидание», — заявил глава государства.

В ходе выступления Эрдоган также отметил недавние достижения в рамках организации D-8, в частности, одобрение торгового соглашения с Египтом и присоединение Азербайджана к организации. «С Азербайджаном, который добился значительных успехов в последние годы и присоединился к нашей организации, мы сегодня сильнее, чем в прошлом», — заявил он.