После падения режима Башара Асада для России встал вопрос о сохранении своего военного присутствия на базах в Тартусе и Хмеймиме. Как пишет газета Wall Street Journal (WSJ), Москва не верит в будущее своих баз в Сирии. Потому РФ перебрасывает зенитные комплексы и другое вооружение с сирийского побережья в Ливию.

Речь идет о восточной части Ливии, которой управляет мятежный военный Халифа Хафтар. Он играет важную роль в стратегии Москвы в Средиземноморье.

С 2024 года российские военные укрепили взлетно-посадочные полосы, расширили базы и поставили вооружение в этой стране. Особенно важен порт Тобрук, где могут разместиться корабли, покинувшие сирийский Тартус — единственную российскую военно-морскую базу за пределами бывшего СССР.

С 2014 года Ливия разделена между двумя противоборствующими правительствами. На западе действует поддерживаемое ООН Правительство национального единства (ПНЕ), а на востоке, в Тобруке, базируется Палата представителей, опирающаяся на мятежников Хафтара.

Эксперты предупреждают, что укрепление российской базы в Ливии станет серьезным вызовом для НАТО, поскольку ливийское побережье куда ближе к Западу, нежели сирийский Тартус.

Россия с 2011 года стремится получить постоянную военно-морскую базу в Ливии, однако пока переговоры об этом не увенчались успехом — по крайней мере, официально.

Решение Хафтара разрешить размещение российских войск усилит напряженность в регионе. НАТО может ответить диверсиями или поддержкой противников Хафтара. При этом эксперты полагают, что это не произойдет мгновенно, процесс будет постепенным.

Если Россия закрепится в Ливии, это кардинально изменит баланс сил в Средиземноморье, поскольку РФ сможет контролировать центральные регионы акватории и угрожать южным регионам Италии и Франции. Кроме того, Ливия может стать плацдармом для усиления российского присутствия в странах Сахеля. Россия уже имеет весомое влияние в Нигере, Мали и Буркина-Фасо. Следующими на очереди могут стать Чад и другие государства вдоль границ региона.