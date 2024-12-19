В ходе сессии саммита D-8, посвященной ситуации в Палестине и Ливане, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул недопустимость израильских атак, усугубивших страдания палестинского народа. Он напомнил, что за последние 440 дней израильские удары по Газе привели к гибели более 50 тыс. человек, преимущественно женщин и детей, и ранениям свыше 100 тыс.

Президент также указал, что Ливан сталкивается с дополнительными трудностями, вызванными физическими разрушениями, политическими и социальными последствиями израильских атак.

Президент Эрдоган отметил, что исламские страны с октября прошлого года активно стремятся остановить геноцид в Газе и найти долговременное решение палестинской проблемы. «Однако, пользуясь явной поддержкой США и скрытой поддержкой многих западных стран, Израиль расширяет свои нападения», — подчеркнул он.

Президент Турции также выразил обеспокоенность ситуацией в Сирии, заявив: «Мы видим действия Израиля, игнорирующие территориальную целостность Сирии, включая расширение незаконных поселений на Голанских высотах».

Говоря о возможных мерах, Эрдоган предложил: «Применение оружейного эмбарго, прекращение торговли с Израилем и его изоляция на международной арене являются первоочередными шагами». Он также призвал страны D-8 активно поддерживать процесс установления долгосрочного мира, особенно двугосударственного решения палестинского вопроса.

Эрдоган также отметил необходимость солидарности: «Мы должны быть рядом с нашими братьями в Ливане, Палестине и Сирии. Нашей задачей остается создание новых условий для достижения мира в регионе».