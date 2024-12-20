«‎‎Специальную военную операцию» (так власти РФ называют войну против Украины) следовало начать раньше, еще до 2022 года. Об этом 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

«Если бы была возможность оценить ситуацию 2022 года, опираясь на сегодняшние знания, я бы пришел к выводу, что решение… нужно было бы принять раньше», — отметил Путин.

Он не уточнил, когда именно следовало начать «‎спецоперацию»‎. Но подчеркнул, что Москва должна была «‎‎более тщательно готовиться» к подобным военным действиям.

Путин также затронул тему возможных мирных переговоров с Украиной. По его словам, Россия не выдвигает никаких предварительных условий для начала диалога, однако переговоры должны базироваться на проектах соглашений, обсуждавшихся в Стамбуле в первые недели конфликта.

Это в корне противоречит тому, что Путин говорил в июне текущего года. Тогда президент РФ заявил, что предварительным условием для мирных переговоров была бы передача под контроль России территории 4 украинских регионов — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей — в их административных границах.

Путин отметил, что Россия «как минимум трижды соглашалась на сделки с Киевом, но Украина всегда срывала их». Украинское руководство отрицает эти заявления, отмечая, что именно ультимативный тон Москвы был главным препятствием для мирного процесса.

Путин выразил готовность к поиску компромиссов и предложил возможность участия в переговорном процессе избранного президента США Дональда Трампа. Тем не менее Россия не готова возвращать Киеву оккупированные территории и настаивает на отказе Украины от намерений вступить в НАТО

Президент также добавил, что соглашение о перемирии может быть заключено только с «‎легитимными органами власти Украины‎» — таковым Путин считает лишь Верховную раду. Владимир Зеленский, по мнению российского лидера, в настоящий момент утратил свою легитимность в качестве президента Украины.

Президентские выборы в Украине отменили в мае текущего года, сославшись на закон о военном положении.

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