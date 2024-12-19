Министерство обороны РФ сообщило, что 18 декабря с территории Украины был произведен ракетный обстрел предприятия «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Для атаки использовались ракеты ATACMS и Storm Shadow.

По данным ведомства, в ходе удара были задействованы шесть ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. Средства ПВО, сообщает Минобороны, перехватили все ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Уцелевшая ракета была отклонена от цели, но упала на территорию предприятия. «В результате ее падения повреждено техническое строение», — уточнили в министерстве, пообещав ответ на атаки.

Ранее в среду врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о перехвате ПВО 10 ракет в небе над регионом.

Украинская сторона утверждает, что атакованное предприятие производит компоненты для ракетного топлива.

«Комбинат Каменский» — градообразующий завод города Каменск-Шахтинск и одно из крупнейших предприятий страны по выпуску химической продукции.

За последний месяц удары ВСУ дальнобойным оружием по России усилились после снятия ограничений на его использование союзниками Украины.