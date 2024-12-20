Министерство обороны России сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности по объектам в Украине. По словам ведомства, целями стали пункт управления СБУ и киевское конструкторское бюро «Луч», где разрабатываются ракетные комплексы «Нептун» и РСЗО «Ольха», а также позиции ЗРК Patriot.

Удар стал ответом на атаку украинскими ракетами ATACMS и Storm Shadow предприятия «Комбинат Каменский» в Ростовской области 18 декабря, уточнило ведомство.

По данным Украины, в результате атаки один человек погиб, девять получили ранения, четверо из них госпитализированы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки упали в четырех районах города. В Голосеевском районе повреждена тепломагистраль, из-за чего без отопления остались 630 жилых домов, 16 медучреждений, 17 школ и 13 детских садов.

В Кривом Роге также зафиксированы попадания. По словам главы обороны города Александра Вилкула, удар пришелся по двухэтажному жилому дому, пострадали шесть человек.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.