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Машина на высокой скорости въехала в толпу в Магдебурге
В Германии автомобиль наехал на посетителей рождественской ярмарки, есть жертвы и десятки пострадавших
Машина на высокой скорости въехала в толпу в Магдебурге
Фото: AP / Others
20 декабря 2024 г.

В пятницу вечером в Магдебурге на востоке Германии автомобиль на высокой скорости въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки. По информации немецкого агентства dpa, водитель был задержан на месте происшествия.

По последним данным, как сообщает немецкий телеканал MDR, погиб по меньшей мере один человек. Агентство AFP со ссылкой на местные службы спасения уточняет, что число пострадавших может составлять от 60 до 80 человек.

Представители местных властей, включая пресс-секретарей регионального правительства Маттиаса Шуппе и города Магдебург Михаэля Райфа, выразили предположение, что инцидент был умышленным. В настоящее время ведется масштабная полицейская операция, территория рынка закрыта.

«Это ужасное событие, особенно в преддверии Рождества», — заявил премьер-министр региона Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф, который отправился на место трагедии.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил свои соболезнования жертвам и их близким. В социальной сети X он написал: «Сообщения из Магдебурга вызывают тревогу. Мои мысли с пострадавшими и их семьями».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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