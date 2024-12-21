ТУРЦИЯ
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Турция соболезнует жертвам нападения в Магдебурге
МИД Турции выразил соболезнования в связи с нападением на рождественскую ярмарку в Германии
Турция соболезнует жертвам нападения в Магдебурге
МИД Турции / Others
21 декабря 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с нападением на рождественскую ярмарку в немецком Магдебурге, которое, по предварительным данным, было преднамеренным.

«Мы глубоко опечалены инцидентом на рождественской ярмарке в Магдебурге, Германия, который, согласно первоначальным оценкам, был преднамеренным нападением», — говорится в заявлении ведомства.

МИД Турции выразил соболезнования семьям и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. «Мы решительно осуждаем это нападение и надеемся, что оно будет расследовано в кратчайшие сроки, а возможные преступники будут привлечены к ответственности. Мы стоим рядом с Германией в этот тяжелый день», — подчеркнули в министерстве.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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