Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с нападением на рождественскую ярмарку в немецком Магдебурге, которое, по предварительным данным, было преднамеренным.

«Мы глубоко опечалены инцидентом на рождественской ярмарке в Магдебурге, Германия, который, согласно первоначальным оценкам, был преднамеренным нападением», — говорится в заявлении ведомства.

МИД Турции выразил соболезнования семьям и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. «Мы решительно осуждаем это нападение и надеемся, что оно будет расследовано в кратчайшие сроки, а возможные преступники будут привлечены к ответственности. Мы стоим рядом с Германией в этот тяжелый день», — подчеркнули в министерстве.