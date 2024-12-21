В начале месяца один YouTube-блогер представил документальный фильм, посвященный «звезде» платформы для взрослых OnlyFans Лили Филлипс, которой руководит украинский бизнесмен еврейского происхождения, реализовавшей крайне сомнительный проект — вступление в интимные отношения со 100 мужчинами за сутки. Этот шаг, организованный как «перформанс» для ее аудитории, вызвал мощный резонанс.

После освещения «трудовой» стороны проекта и психического состояния девушки, блогер задается вопросом: стала ли ее эмоциональная реакция отражением тяжелого труда или более глубокого влияния профессии на ее психику? При этом еще говорится о «нарушении стандартов безопасности». Следует отметить, что свою задачу «актриса» перевыполнила, завершив процесс с 101 партнером.

То, что еще недавно воспринималось как аморальное и немыслимое, постепенно становится нормой. Что-то уже стало нормой на Западе, о чем свидетельствует не только повторяемость подобных «проектов», но и сам факт их рационального обсуждения в общественном пространстве — одни потакают, другие жалеют, некоторые критикуют, причем как консервативные, так и феминистки, а кто-то призывают привлекать к ответственности тех мужчин, которые создают спрос на такие «услуги».

Следует сказать, свою известность она получила. Крупные СМИ и медиаперсоны не обошли стороной этот эпизод. Так, например, известная в США консервативная ведущая с многомиллионной аудиторией Кэндис Оуэнс провела широкую дискуссию с Филлипс. Иными словами, фактически, она стала гостьей и темой обсуждения на ведущих медиаплощадках.

Обратная реакция

Один из самых популярных комментариев на YouTube, на данный момент набравший 40 тыс. лайков, назвал документальный фильм «лучшим антипорнографическим произведением, которое я когда-либо видел». Подобное мнение отражает широту общественного резонанса, вызванного откровенным освещением жизни и внутреннего кризиса современных секс-работников, показанного в картине.

Актер, некогда известный своим развратным отношением к жизни, бывший буддист, а ныне новообращенный христианский инфлюенсер Рассел Брэнд, одетый в леопардовое, выступил, назвав акцию «героини» попыткой «вернуть искру божественности на низшие уровни человеческого существования». «Иисус любит Лили Филлипс», — добавил он. Очевидно, что это толкование имеет мало общего с христианством.

Это сообщение получило отклик у его фанатов, многие из которых выражали поддержку и молились за девушку. Однако многие, мягко говоря, не одобрили его посыл. Рьяные сторонники христианской морали предупредили, что такие заявления могут создать впечатление, что можно делать что угодно и при этом получать безусловную любовь Бога, забывая о важности покаяния и исправления своих грехов.

«Напутствие» Брэнда иллюстрирует, как экстремальные акты в индустрии развлечений становятся поводом для философских и этических рассуждений.

Кроме того, такие «перформансы» некоторыми преподносятся как акты дерзкого вызова системе, превращая любое аморальное действие в символ смелости и прогресса, при этом игнорируя его разрушительные последствия для этических и социальных устоев. На передний план выносятся автономность, индивидуальность и чувственность.

Эти культурные изменения, происходящие на фоне трансформации семейных и общественных норм, порождают новые социальные феномены, среди которых не только агрессивная индивидуализация и акцент на автономности, но и рост социальной изоляции. Важно отметить, что в условиях, когда традиционные модели брака и семьи теряют свою привлекательность, молодежь сталкивается с трудностями в поиске партнеров.

Многие мужчины находят утешение на сайтах вроде OnlyFans или Pornhub, что лишь усугубляет их изоляцию и усиливает зависимость от подобных платформ. Примечательно, что владельцем последнего также является человек с еврейским происхождением, еще и раввин.

Именно в таких условиях возникают фигуры, которые становятся своего рода «гуру» и вдохновителями инцелов. Один такой «духовный лидер», например, Джордан Питерсон — профессор психологии и известная публичная персона, предлагает молодым мужчинам следовать дисциплине и саморазвитию, хотя сам, что заметно невооруженным глазом, обладает всеми чертами, которые можно было бы охарактеризовать как женоподобные. При этом Питерсон, один из ведущих умов консервативных идей на североамериканском континенте, несмотря на многократные вопросы касательно его веры в Бога, неспособен дать внятный ответ.

Или Эндрю Тейт — бывший кикбоксер, инфлюенсер и один из фронтменов неформального движения «Red Pill», идеология которого сосредоточена на критике феминизма и традиционных отношений, — чья популярность выросла благодаря курсам пикапа. Стоит ли говорить, что обе эти крайне противоречивые личности нашли свою нишу.

Таким образом, мы наблюдаем тревожную тенденцию, когда виртуальные платформы и новые «лидеры мнений» заполняют вакуум смысла и направляют разочарованных людей, предлагая им то, что кажется путеводной звездой. Все это лишь усиливает их отчуждение от реального мира.