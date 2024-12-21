ПОЛИТИКА
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Трамп выбрал оппонента папы для Ватикана
Дональд Трамп назначил Брайана Берча, консервативного лидера CatholicVote и открытого критика папы Франциска, послом США в Ватикане
Трамп выбрал оппонента папы для Ватикана
Папа Франциск / Фото: Reuters
21 декабря 2024 г.

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении Брайана Берча, известного консервативными взглядами и критикой папы Франциска, новым послом США при Святом Престоле.

«С гордостью сообщаю, что Брайан Берч станет следующим послом США при Святом Престоле», — написал Трамп на платформе Truth Social в пятницу.

Трамп отметил, что Берч, несмотря на свою критику папы, остается «убежденным католиком», который получил множество наград и проявил исключительное лидерство, помогая развивать одну из крупнейших католических организаций в США.

Он также похвалил Берча за его роль в привлечении католических избирателей на недавних выборах: «Он достойно представлял меня на выборах, собрав больше католических голосов, чем любой другой кандидат в истории!»

«Брайан любит свою церковь и свою страну — он будет вызывать гордость у всех нас», — добавил Трамп.

Сам Брайан Берч в своем заявлении на платформе X подчеркнул, что католическая церковь является «крупнейшей» и «важнейшей» религиозной институцией мира, а ее отношения с США имеют ключевое значение.

Известно, что Берч неоднократно критиковал понтификат Франциска. Например, после решения папы в 2023 году разрешить священникам благословлять однополые союзы, Берч заявил, что это вызывает «замешательство» в католической церкви. Он также выразил мнение, что 88-летний папа Франциск вскоре уйдет в отставку, и подчеркнул необходимость, чтобы следующий понтифик внес ясность в спорные вопросы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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