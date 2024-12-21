Украинские беспилотники атаковали Казань утром 21 декабря, сообщили власти Татарстана. По информации, в атаке участвовали не менее восьми дронов. Они повредили жилые дома, промышленное предприятие и были сбиты средствами ПВО.

В Минобороны России сообщили, что атака велась тремя волнами с 07:40 до 09:20 утра. Три дрона были уничтожены средствами ПВО, еще три подавлены системами радиоэлектронной борьбы. Два дрона попали в жилые дома в Советском, Кировском и Приволжском районах Казани, в том числе в 37-этажный дом на проспекте Альберта Камалеева и 23-этажный комплекс на Оренбургском тракте. Один беспилотник ударил по крышам домов на улицах Клары Цеткин, Хади Такташа и Красной Позиции. Два беспилотника упали на гражданское предприятие.

По данным властей, жертв среди жителей нет, но телеграм-канал Shot сообщает о трех пострадавших с легкими ранениями. Жителей поврежденных домов эвакуировали, часть детей из школ на время переместили в подвалы.

Аэропорт Казани временно закрыли, его работа возобновилась после 12:00. В регионе также приостанавливал работу аэропорт Ижевска. В Татарстане ввели режим ЧС, а массовые мероприятия на 21–22 декабря отменены.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что экстренные службы продолжают устранять последствия атаки.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.