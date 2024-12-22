Президент РФ Владимир Путин заявил, что удары украинских беспилотников по Казани приведут к серьезным ответным действиям Москвы. Об этом он сказал во время видеоконференции, общаясь с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Кто бы и как бы ни старался у нас что-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране», — отметил Путин, выразив уверенность в скором восстановлении поврежденных зданий.

Утром 21 декабря беспилотники атаковали Казань. По данным региональных властей, в результате инцидента были эвакуированы учащиеся ряда школ и рабочие промышленных предприятий. В Татарстане отменили массовые мероприятия, запланированные на выходные.

Аэропорт города также временно прекратил работу, а ограничения на рейсы ввели в главных аэропортах соседних регионов — Ижевске и Саратове.

Среди поврежденных объектов в Казани оказались жилые комплексы «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также здания на улице Клары Цеткин, сообщает РБК. Пострадавшие жители были временно размещены в гостиницах. Работы по оценке ущерба и восстановлению начнутся в ближайшее время. Информации о пострадавших нет.