Численность вооруженных сил Соединенного Королевства продолжает сокращаться на фоне массового добровольного увольнения солдат — несмотря на рекордное повышение зарплат. Согласно новым данным Минобороны, за последний год армию покинули более 15 тыс. военнослужащих, из которых почти половина — по собственному желанию.

Проблема усиливается недостаточным пополнением рядов: за тот же период в армию было принято лишь около 12 тыс. человек, что привело к сокращению численности войск, которая насчитывала около 74 тыс. военнослужащих на июль 2024 года. Сегодня в Британии всего два военных на тысячу жителей — рекордно низкий показатель.

Хотя летом лейбористское правительство объявило о беспрецедентном за 22 года повышении зарплаты на 6%, эти меры оказались недостаточными. Реальный рост окладов солдат за последнее десятилетие составил всего 1,9%, что значительно уступает увеличению зарплат младших медицинских работников и машинистов.

Уровень удовлетворенности зарплатой в армии достиг исторического минимума. Согласно одному из опросов, лишь 32% военнослужащих довольны своим доходом. Эксперты отмечают, что ситуация угрожает обороноспособности страны в условиях глобальной нестабильности.

Министр обороны Аль Карнс предупредил, что в случае крупного конфликта, подобного российско-украинской войне, армия может исчерпать свои ресурсы за шесть месяцев. При этом британская бюрократия продолжает расти: сегодня численность государственных служащих в четыре раза превышает численность регулярных войск.