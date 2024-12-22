Члены бывшей королевской семьи Греции подали заявление на получение греческого гражданства и официально признали республиканский строй страны. Монархия была упразднена в стране на референдуме в декабре 1974 года, когда избиратели подавляющим большинством голосов поддержали республиканскую конституцию — через несколько месяцев после падения семилетней военной диктатуры.

Члены королевской семьи десятилетиями жили в изгнании, пока покойный король Константин не вернулся в качестве частного лица будучи уже 72-летним человеком в 2013 году. Покойный король Константин II — троюродный брат британского короля Карла III — и его семья лишились гражданства в 1994 году в результате судебной тяжбы за бывшее королевское поместье, которое теперь принадлежит государству.

Семья также решила дистанцироваться и отказаться от фамилии Глюксбург, которая, по их мнению, слишком тесно связывала их с немецкими корнями, родственной датской династией и делала их «менее законными» греками. Десять членов семьи, включая пять детей Константина II и бывшей королевы Анны-Марии, а также пятеро внуков приняли фамилию на французский манер «Де Грес» (фр. «из Греции»), о чем сообщил представитель МВД Греции.

Тем не менее некоторые политики с левого фланга выразили несогласие с новой фамилией, считая, что она звучит как титул, а не обычная фамилия. Однако возражений против предоставления гражданства не выдвинули.

Теперь решение о гражданстве должно быть опубликовано в официальном правительственном вестнике, прежде чем они смогут подать заявление на получение государственных удостоверений личности и греческих паспортов.