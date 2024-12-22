Десятки тысяч человек собрались в воскресенье в центре Белграда, чтобы потребовать ответственности властей за обрушение крыши железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад, унесшее жизни 15 человек в прошлом месяце.

Протесты, начавшиеся более семи недель назад, продолжаются по всей Сербии. Митингующие обвиняют власти в коррупции и ненадлежащем контроле за строительными работами.

Акция, организованная студентами, началась с минуты молчания в память о погибших. Демонстранты перекрыли площадь Славия, парализовав движение в центре города.

Участники митинга потребовали отставки премьер-министра Сербии и мэра Нови-Сада, а также привлечения к ответственности виновных в трагедии.

К студентам присоединились фермеры, актеры и граждане из разных регионов Сербии. Кроме того, протестующие настаивают на прекращении судебных дел против демонстрантов и наказании тех, кто нападал на участников прежних акций.

Несмотря на попытки властей успокоить недовольство с помощью субсидий для молодежи и решения о досрочном начале зимних каникул в школах, протесты продолжаются. Студенты заявили, что их требования выполнены лишь частично.

Трагедия произошла 1 ноября, когда после масштабной реконструкции обрушилась крыша вокзала в Нови-Саде. Тогда погибли 14 человек в возрасте от 6 до 74 лет, а 15-я жертва скончалась в больнице спустя несколько недель.