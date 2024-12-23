Небольшой самолет потерпел крушение в городе Грамаду, популярном среди туристов, унеся жизни всех 10 человек на борту. Более десятка жителей, находившихся на земле, получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщили в Бразильском агентстве гражданской обороны.

Самолет врезался в дымоход дома, затем в верхний этаж соседнего здания и рухнул на магазин мобильных телефонов в жилом районе. Пострадавшие были госпитализированы с травмами, включая отравление дымом.

Причина катастрофы пока неизвестна. Местные СМИ сообщили, что самолетом управлял Луис Клаудио Галеацци, бразильский бизнесмен, летевший в Сан-Паулу вместе с семьей. Компания Galeazzi & Associados подтвердила, что на борту находились 61-летний Галеацци, его жена, три дочери, несколько родственников и сотрудник компании. Никто не выжил.

«В этот момент глубокой скорби мы благодарны за слова поддержки и солидарности от друзей, коллег и всего сообщества», — говорится в заявлении компании. «Мы также выражаем поддержку всем, кто пострадал в результате этой трагедии».

Камеры наблюдения зафиксировали вылет самолета Piper из аэропорта Канела в штате Риу-Гранди-ду-Сул за несколько минут до крушения. Самолет упал в 10 км от места вылета.