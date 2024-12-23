Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что при его администрации официально будет признано только два пола: мужской и женский. Такое заявление он сделал на мероприятии TurningPoint's AmericaFest 2024.

«При администрации Трампа в официальной политике правительства США будет признано только два гендера: мужской и женский. Звучит не так сложно, не правда ли?» — отметил он.

Трамп также пообещал исключить мужчин из женского спорта. Ранее республиканец неоднократно заявлял о намерении запретить трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. Кроме того, он грозился лишить федерального финансирования школы, которые, по его словам, «продвигают трансгендерное безумие».

Согласно опросу AP VoteCast, большинство избирателей, в основном сторонников Трампа, считают, что поддержка прав трансгендеров зашла слишком далеко.

На первом сроке своей администрации Трамп определял пол как «биологический», в отличие от администрации Джо Байдена, которая интерпретировала его как «гендерную идентичность». В 2018 году Трамп запретил трансгендерам служить в армии, за исключением исключительных обстоятельств. Право служить трансгендеры получили при администрации Барака Обамы в 2016 году.

После вступления в должность в 2021 году Джо Байден отменил ограничения своего предшественника, заявив, что «гендерная идентичность не должна быть препятствием для службы в армии».

В ноябре The Times сообщила о планах избранного президента Трампа уволить всех трансгендерных военнослужащих.