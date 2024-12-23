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Испания выбирает Турцию для модернизации авиации
Турция и Испания договорились о совместной разработке технологий для подготовки летчиков и возможной поставке турецких учебных истребителей HÜRJET в Испанию
Испания выбирает Турцию для модернизации авиации
Турция и Испания договорились о совместной разработке технологий / Фото: AA
23 декабря 2024 г.

Турция и Испания подписали меморандум о разработке совместной системы повышения квалификации летчиков и сотрудничестве в области создания учебных истребителей.

«Мы продолжаем укреплять сотрудничество с нашими союзниками в оборонной промышленности и делиться отечественными технологиями, которые производим, с дружественными странами», — заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн.

«Это важное соглашение является свидетельством стремления Турции развивать независимые технологии, а также признаком тесного сотрудничества с дружественными и союзными странами», — добавил Гёргюн.

Издание Savunma Sanayi отмечает, что Испании необходимо как минимум 24 учебно-тренировочных истребителя для замены устаревших F-5.

Турецкий HÜRJET вполне может стать подходящим кандидатом для модернизации парка учебно-тренировочных истребителей Испании.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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