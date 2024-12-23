Турция и Испания подписали меморандум о разработке совместной системы повышения квалификации летчиков и сотрудничестве в области создания учебных истребителей.

«Мы продолжаем укреплять сотрудничество с нашими союзниками в оборонной промышленности и делиться отечественными технологиями, которые производим, с дружественными странами», — заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн.

«Это важное соглашение является свидетельством стремления Турции развивать независимые технологии, а также признаком тесного сотрудничества с дружественными и союзными странами», — добавил Гёргюн.

Издание Savunma Sanayi отмечает, что Испании необходимо как минимум 24 учебно-тренировочных истребителя для замены устаревших F-5.

Турецкий HÜRJET вполне может стать подходящим кандидатом для модернизации парка учебно-тренировочных истребителей Испании.