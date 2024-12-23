Жители Сирии разработали систему кодовых выражений из-за отсутствия свободы слова и постоянного присутствия доносчиков, сообщает The Washington Post. Шифрованные выражения использовались как обычными гражданами, так и силовыми структурами режима Башара Асада.

«У сирийцев был свой тайный язык, потому что настоящей свободы слова не было», — рассказала Алия Малек, автор книги «Дом, который был нашей страной: воспоминания о Сирии».

В обиход вошли специальные обозначения для опасных тем. Информатора называли «человеком с красивым почерком», арест обозначали как «поход в гости к тете». «О режиме вообще нельзя говорить. Если мы хотим что-то покритиковать, мы показываем пальцем на потолок, имея в виду правительство», — поделилась сирийка Майсун.

При запрете на торговлю иностранной валютой доллары именовали сначала «зелеными», затем «петрушкой» и «мятой». Спецслужбы мухабарат также использовали свой код: вызов на допрос назывался приглашением «на чашку чая», а более жесткий допрос — «на чашку кофе».

8 декабря после двухнедельного наступления оппозиции с севера на юг страны был взят Дамаск. Башар Асад с семьей бежал из Сирии и в настоящее время находится в Москве.