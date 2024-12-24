Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил в защиту канцлера Германии Олафа Шольца, призвав президента Украины Владимира Зеленского прекратить критику в связи с отказом Берлина поставлять крылатые ракеты Taurus.

«Я часто говорил Зеленскому, что ему следует прекратить критиковать Олафа Шольца, потому что я считаю это несправедливым», — заявил Рютте в интервью немецкому агентству DPA, опубликованном в понедельник.

При этом сам генсек НАТО отметил, что на месте Шольца поставил бы Украине ракеты без ограничений на их использование. «В целом мы знаем, что такие возможности очень важны для Украины», — подчеркнул он.

Германия является вторым после США крупнейшим военным донором Украины. Однако Шольц отказывается предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus, опасаясь «большого риска эскалации» с Россией. Его основной конкурент на предстоящих выборах Фридрих Мерц пообещал в случае победы поставить это оружие Украине.

В интервью Рютте также предупредил о возможном давлении со стороны нового президента США Дональда Трампа на европейских союзников по НАТО с требованием увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. «Он захочет, чтобы мы делали больше», — отметил генсек альянса.