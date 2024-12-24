Мессенджер Telegram стал прибыльным в 2024 году — впервые с момента запуска в 2013 году. О чем сообщил основатель и руководитель компании Павел Дуров. По его словам, ключевую роль в достижении этого результата сыграли доходы от рекламы, а также подписки на Telegram Premium, стоимость которой составляет $4,99 в месяц.

По словам Дурова, в 2024 году количество премиум-подписчиков Telegram увеличилось втрое, превысив 12 млн.

За 2024 год доходы Telegram превысили $1 млрд, а в резерве компании осталось $500 млн наличными, исключая криптовалютные активы.

Дуров подчеркнул, что компания выплатила значительную часть своего долга в $2 млрд и доказала, что социальные платформы могут быть финансово устойчивыми, оставаясь независимыми и уважая права пользователей.

Однако Telegram продолжает сталкиваться с критикой из-за минимальной модерации контента. В августе французские власти арестовали Дурова и предъявили ему предварительные обвинения в том, что он якобы потворствовал преступной деятельности в Telegram. С тех пор Дурову не разрешалось покидать Францию.

В ряде стран, включая Испанию, Германию и Великобританию, рассматриваются запреты или санкции в отношении мессенджера, число пользователей которого насчитывает порядка 950 млн человек. Дуров признал, что быстрый рост платформы привел к злоупотреблениям, но отверг обвинения в том, что Telegram является «анархическим раем».