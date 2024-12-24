Украинские военные заявили, что солдатам КНДР раздали «поддельные» удостоверения личности — с российскими местами рождения и характерными для жителей РФ именами. По данным ВСУ, тела уже троих северокорейцев с такими документами были найдены в Курской области. По утверждениям украинских военных, документы оказались без фотографий и официальных штампов, а также с указанием Республики Тыва (субъект РФ — ред.) в качестве места рождения. Подписи же были сделаны на корейском языке.

По данным США, Украины и Южной Кореи, в России может находиться до 12 тыс. северокорейских солдат. Часть из них уже участвует в боях в Курской области, где, как заявляют в Киеве, они понесли значительные потери.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что в боестолкновениях в Курской области погибли или были ранены более 3 тыс. северокорейцев. Ранее высокопоставленный американский чиновник заявил, что с октября в Курске потери Северной Кореи составили «пару сотен человек» — убитых и раненых. Южнокорейский законодатель заявил, что, по данным разведывательного управления страны, около 100 северокорейских солдат погибли и почти 1000 получили ранения с момента отправки на фронт.

ВСУ сообщили также на прошлой неделе, что по подтвержденным данным, всего за три дня в Курской области 50 северокорейских солдат были убиты и еще 47 ранены. Одно из украинских подразделений сообщило, что северокорейцы, начали пехотные атаки, используя «ту же тактику, что и 70 лет назад», имея в виду «пехотные волны», применявшиеся в Корейской войне.