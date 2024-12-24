Ливан объявил о готовности сотрудничать с Интерполом в аресте военных преступников режима Башара Асада, сбежавших, предположительно, через сирийско-ливанскую границу.

Один из главных преступников, чьей поимки хочет добиться Интерпол — Джамиль Хассан, бывший глава разведывательной службы ВВС Сирии. Власти США обвинили его в военных преступлениях и объявили в международный розыск.

Хассан обвиняется в преступлениях против человечности, включая пытки, убийства и геноцид, совершенные во время гражданской войны в Сирии. Его также подозревают в организации использования бочковых бомб, которые нанесли серьезный ущерб гражданскому населению.

В декабре власти США обнародовали обвинительное заключение, в котором утверждается, что Хассан пытал заключенных, среди которых были и граждане США. Ливан получил официальный запрос Интерпола на его задержание и возможную экстрадицию в США, если он будет обнаружен на территории страны.

Ранее Хассан был заочно приговорен французским судом к пожизненному заключению за военные преступления. Несмотря на то, что его местонахождение остается неизвестным, ливанские власти выразили готовность к сотрудничеству. Временный премьер-министр Ливана Наджиб Микати подчеркнул приверженность страны международным обязательствам.

В то же время политический крах в Сирии вызвал массовые побеги высокопоставленных чиновников режима Башара Асада. Сам Асад 8 декабря бежал в Россию через авиабазу Хмеймим, взяв с собой нескольких ближайших советников, включая экономического советника и секретаря. Его брат, Махер Асад, выбрал другой маршрут, прибыв в Россию через Ирак. Этим же маршрутом в РФ бежал и бывший глава разведки Али Мамлюк.

Давний советник Асада Бусейна Шаабан выехала в Абу-Даби, а известный бизнесмен Рами Махлуф, по слухам, находится в ОАЭ. Однако не всем удалось скрыться: двоюродный брат Асада Ихаб Махлуф, как пишут арабские СМИ, погиб при попытке побега.

Ливан стал транзитной точкой для сирийских чиновников, что привлекло к стране повышенное внимание. Власти задержали нескольких низкоуровневых сирийских офицеров, однако подтверждения присутствия Джамиля Хассана в Ливане пока нет.