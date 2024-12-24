Пока Киев ждал разрешения союзников на удары по России их оружием, группа украинских инженеров-энтузиастов разработала новую крылатую ракету под названием «Трембита». Работа над проектом, проводившаяся в импровизированной мастерской, заняла около полутора лет. Ракета готовится к заключительным испытаниям, после которых намечен запуск серийного производства, пишет газета The Economist.

«Трембита» оснащена импульсным реактивным двигателем, аналогичным тому, что использовался на немецкой V-1 в середине XX века, отмечает издание. Базовая версия ракеты способна преодолевать до 200 км со скоростью 400 км/ч, однако улучшенные модификации будут рассчитаны на поражение целей на значительно большем расстоянии, включая стратегические объекты в Москве. Боеголовка ракеты весит от 20 до 30 кг.

Себестоимость одной ракеты составляет всего около $15 тыс., что делает ее не только доступным инструментом для истощения российской противовоздушной обороны, но также и способной заинтересовать союзников Киева.

Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявил о разработке масштабной ракетной программы, подробности которой будут раскрыты в конце 2024 или начале 2025 года. Кроме того, министр анонсировал, что к началу следующего года темпы и объемы оружейного производства в Украине буду значительно увеличены.