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Президент Эрдоган созвонился с Алиевым
Президент Турции поздравил Азербайджан с членством в «исламской восьмерке» и выразил надежду на мир с Арменией
Президент Эрдоган созвонился с Алиевым
Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев / Others
24 декабря 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого лидеры обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные события, сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе беседы Эрдоган поздравил Азербайджан со вступлением в организацию D-8 («исламская восьмерка») и отметил, что внимательно следит за развитием мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Турецкий лидер выразил надежду, что достижение мира приведет к долгосрочной стабильности и процветанию Южного Кавказа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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