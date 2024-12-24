Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого лидеры обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные события, сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе беседы Эрдоган поздравил Азербайджан со вступлением в организацию D-8 («исламская восьмерка») и отметил, что внимательно следит за развитием мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Турецкий лидер выразил надежду, что достижение мира приведет к долгосрочной стабильности и процветанию Южного Кавказа.