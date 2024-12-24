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Пакистан нанес авиаудары по Афганистану: Кабул обещает ответ
Авиаудары Пакистана по территории Афганистана привели к жертвам среди гражданских и вызвали резкую реакцию Кабула, который назвал действия агрессией и пригрозил ответными мерами
Пакистан нанес авиаудары по Афганистану: Кабул обещает ответ
Граница между Афганистаном и Пакистаном / Фото: Reuters
24 декабря 2024 г.

Правительство Афганистана резко осудил авиаудары Пакистана по территории Афганистана, заявив, что они нарушают международные принципы и являются актом агрессии.

«Пакистан должен понять, что такие действия не решат ни одной проблемы», — говорится в заявлении. В Кабуле добавили, что большинство погибших — беженцы из Вазиристана, проживавшие в пострадавших районах.

Местные источники сообщают о пяти погибших, однако число жертв может возрасти. Удары также разрушили гражданские дома в регионе. Кабул предупредил, что не оставит инцидент без ответа: «Защита нашей земли и суверенитета — наше законное право».

Эти события произошли на фоне обострения отношений между Афганистаном и Пакистаном, которые обвиняют друг друга в поддержке боевиков.

Примечательно, что атака произошла во время визита пакистанской делегации в Кабул, возглавляемой специальным представителем по афганским делам Мухаммадом Садыком. В Кабуле состоялись переговоры с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки и министром внутренних дел Сираджуддином Хаккани.

По итогам встречи афганское правительство выразило стремление укрепить дипломатические, торговые и транзитные связи с Пакистаном.

«Мы хотим позитивных отношений с Исламабадом», — заявил представитель Кабула. При этом представители афганского правительства отвергли обвинения в поддержке боевиков, заявив, что кризис с терроризмом — это внутренняя проблема Пакистана.

Напряженность между странами уже негативно отразилась на торговле и транзите, которые жизненно важны для Афганистана. Будучи страной без выхода к морю, Афганистан сильно зависит от пакистанских маршрутов для ведения торговли.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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