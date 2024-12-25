Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не примет участия в неформальном саммите СНГ, который пройдет 25 декабря под Санкт-Петербургом. Политик объяснил свое решение недавним заболеванием коронавирусом: положительный тест на COVID-19 был у него 23 декабря, из-за чего он работал из дома. Несмотря на выздоровление к 25 декабря, Пашинян решил отказаться от поездки.

«Посоветовавшись с коллегами, я решил, что не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ. До конца дня приму решение о том, участвовать или не участвовать в завтрашнем заседании Высшего экономического совета ЕАЭС», — отметил армянский лидер.

В этом году председательство в ЕЭАС принадлежит Еревану.

Отношения Армении с Россией и ОДКБ осложнились в последние несколько лет. Ереван заморозил членство в ОДКБ, прекратила уплату взносов и участие в учениях. Пашинян не раз критиковал организацию за бездействие, а в декабре и вовсе заявил о прохождении «точки невозврата».

Неформальный саммит СНГ пройдет в комплексе «Игора» под Санкт-Петербургом. Как ожидается, лидеры стран обсудят международные вопросы и подготовку к 80-летию победы СССР во Второй мировой войне.