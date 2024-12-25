*** 11:30

Число выживших при крушении самолета выросло до 28, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

*** 11:00

Перед крушением самолет Embraer E190 передал аварийный сигнал бедствия из-за столкновения со стаей птиц и нарушения рулевого управления. Об этом сообщили в авиакомпании Azerbaijan Airlines.

37 граждан Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана, предварительно, находились на борту потерпевшего крушения самолета, сообщает телеграм-канал Mash.

25 человек доставлены в больницы после крушения самолета в Актау, сообщили в МЧС Казахстана.

*** 10:16

Рядом с городом Актау в западной части Казахстана потерпел крушение пассажирский самолет Embraer 190. Местные СМИ сообщают, что катастрофа произошла на территории аэропорта Актау.

Предварительно установлено, что крушение произошло с самолетом авиакомпании Azerbaijan Airlines, который выполнял рейс из Баку в Грозный.

На борту находились 67 пассажиров и пятеро членов экипажа, передает новостной телеграм-канал Baza. Момент падения был зафиксирован на видеозаписи.

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сообщила, что шесть человек выжили, добавив, что врачи и экстренные службы направляются на место трагедии.

Согласно имеющейся информации, воздушное судно исчезло с радаров и упало в поле неподалеку от взлетно-посадочной полосы. Перед катастрофой самолет совершал круговые маневры над аэропортом, что подтверждают данные Flightradar.

В пресс-службе аэропорта Грозного заявили, что самолет был из-за тумана перенаправлен в Махачкалу, а позднее — в казахстанский Актау.