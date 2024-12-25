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Индия откажется от российской нефти
Крупнейшие индийские НПЗ ищут альтернативных поставщиков сырья на Ближнем Востоке
Индия откажется от российской нефти
фото: Reuters / Reuters
25 декабря 2024 г.

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) хотят увеличить закупки нефти с Ближнего Востока, чтобы компенсировать снижение поставок из России, пишет агентство Reuters. Этот шаг может привести к мировому росту цен на нефть с высоким содержанием серы.

Крупнейшие государственные НПЗ Индии — Indian Oil Corp (IOC), Bharat Petroleum Corp (BPCL) и Hindustan Petroleum (HPCL) — испытывают нехватку 8–10 млн баррелей российской нефти для загрузки в январе, отмечает издание.

Основная причина сокращения спотовых поставок российской нефти никак не связана с санкциями. Причин две — это рост внутреннего спроса в РФ, а также обязательства Москвы по соглашению ОПЕК. По этой договоренности Россия обязана сократить добычу и экспорт нефти на мировые рынки.

Два источника Reuters уточнили, что индийские компании могут увеличить объемы закупок нефти на Ближнем Востоке по долгосрочным контрактам либо объявить спотовые тендеры на поставки нефти с высоким содержанием серы. В последний раз Indian Oil Corp объявляла подобные тендеры в марте 2022 года.

Это может привести к тому, что Индия в целом сократит закупки нефти из России и в будущем может от них совсем отказаться.

Россия стала крупнейшим поставщиком нефти для Индии в середине 2022 года, после того, как ЕС ввел санкции на российские энергоресурсы в ответ на российско-украинскую войну. Сейчас более 30% индийского импорта нефти приходится на российские поставки.

Однако экспорт нефти из РФ на спотовом рынке снизился с ноября — опять же, не из-за санкций. Причиной стали плохие погодные условия, препятствующие транспортировке нефти из России в Индию на танкерах, уточняет агентство.

Дополнительные сложности создает новый контракт «Роснефти» с индийской частной компанией Reliance Industries, который охватывает около половины морских поставок нефти из России. Это оставляет ограниченные объемы для продажи на спотовом рынке для индийских государственных НПЗ.

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