ВОЙНА В УКРАИНЕ
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В Украине пригрозили напасть на Россию
Бывший глава МИД Украины заявил, что, если Киев не получит членства в НАТО, он может выступить за новую войну с Москвой
В Украине пригрозили напасть на Россию
фото: Reuters / Reuters
25 декабря 2024 г.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев может нанести удар по РФ в течение следующего десятилетия, если Украине не дадут членство в НАТО.

Кулеба отметил, что речь идет не о действующих властях страны, а о потенциальных преемниках. По его словам, в будущем в Украине могут появиться политические силы, мотивированные жаждой мести за текущий конфликт с Россией. Они могут попытаться вернуть отнятые Москвой территории, включая аннексированный в 2014 году Крым.

Бывший министр подчеркнул, что членство в НАТО обяжет Киев соблюдать юридические обязательства, что предотвратит действия, которые могут подвергнуть альянс риску конфликта с Россией.

«Это может звучать парадоксально, но единственный способ удержать Украину от войны с Россией — включить ее в НАТО. Это обеспечит соблюдение юридических обязательств со стороны Киева и гарантирует стабильность», — отметил Кулеба, назвав это «выгодным решением» для достижения мира.

Кулеба также признал: пока неясно, войдут ли все оккупированные Россией украинские территории в условия возможного мирного соглашения. Он сослался на исторические примеры, такие как Эльзас во Франции, который был возвращен спустя десятилетия после оккупации.

Тем временем набирают обороты дипломатические попытки завершить войну между Россией и Украиной. Избранный президент США Дональд Трамп выразил намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Во время выступления 22 декабря Трамп подчеркнул необходимость скорейшего урегулирования конфликта, назвав его «ужасным, ужасным».

Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет конкретных планов на встречу, несмотря на заинтересованность президента РФ Владимира Путина в диалоге. Сам Путин недавно также намекнул на возможность компромиссов, но выдвинул жесткие условия, включая крупные гарантии безопасности границ от НАТО и Запада, а также подтвердил свое нежелание признавать легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

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